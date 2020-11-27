«الأرصاد»: درجات الحرارة في الشتاء ستنخفض إلى 6 تحت الصفر

توقع المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن تنخفض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر.

كما توقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض فترات فصل الشتاء إلى ما دون الصفر ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية مع تساقط الثلوج على المناطق الشمالية.

وقال القحطاني في مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية إن الفرصة لا تزال مهيأة إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجبلية، امتداداً إلى منطقتي الرياض والشرقية غدا.