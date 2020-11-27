أردوغان يروّج لإنتاج لقاح لكورونا.. والصين تكشف: تركيا وقعت صفقة لاستيراد لقاحنا

في الوقت الذي يروج فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوجود لقاح تركي لفيروس كورونا المستجد، وأنه بلغ مرحلة متقدمة.

كشفت وسائل إعلام صينية أن تركيا وقعت صفقة لشراء كمية كبيرة من لقاحات كوفيد-19 من شركة سينوفاك الصينية.

واعترف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بن توقيع بلاده عقدا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح شركة “سينوفاك” الصينية المضاد لفيروس كورونا.

وقال قوجة خلال مؤتمر صحفي: “وقعنا عقدا لاستيراد 50 مليون جرعة من اللقاح في ديسمبر ويناير وفبراير”.

وأشار إلى أن تركيا على اتصال بمنتجين آخرين للقاحات المضادة لفيروس كورونا أيضا.

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم، أن البلاد سجلت وفيات قياسية بكوفيد-19 لخامس يوم على التوالي بلغت 177 حالة.

وسجلت تركيا أيضاً حالات إصابة قياسية بالفيروس بلغت 29845 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها حالات لم تظهر عليها الأعراض.

ومع ذلك اكتفت تركيا منذ يوليو حتى الأربعاء بتسجيل الحالات التي ظهرت عليها الأعراض ومن بينها 6592 حالة اليوم الجمعة.