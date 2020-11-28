شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في هيئة الغذاء والدواء

أعلن الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في فرع الهيئة بمنطقة جازان لحملة درجة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف تفاصيلها على النحو التالي:

صيدلي Pharmacist: بكالوريوس فأعلى في تخصص الصيدلة ولا يشترط توفر الخبرة.

أخصائي تغذية Nutrition Specialist: بكالوريوس فأعلى في تخصص التغذية أو علوم الأغذية

لا يشترط توفر الخبرة.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى.

ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الستة شهور السابقة وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج (تمهير) سابقاً.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف عبر الرابط التالي:

httpshttps://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=56748&geoId=92000000&sortBy=DD