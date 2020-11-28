لمسايرة أساليب نظام إيران.. الحوثيون يحجبون مواقع إلكترونية

ذكرت تقارير يمنية أن ميليشيات الحوثي أقدمت يوم أمس الجمعة على حجب مواقع إلكترونية ذات طابع إخباري، منها المحلية والعربية في طريقة كررتها أكثر من مرة لتساير أساليب النظام الإيراني.

وذكر تقرير لموقع “وكالة 2 ديسمبر” الإلكتروني أن متصفحي الإنترنت في اليمن لاحظوا عدم قدرتهم على دخول مواقع إلكترونية مناهضة للميليشيات الموالية لإيران أو حتى المواقع الإلكترونية المحايدة منها، وذلك عبر شركتي “يمن نت، ويمن موبايل”، الخاضعتين لسيطرة الميليشيا في صنعاء.

ومن المواقع الإلكترونية التي طالها الحجب، وكالة “سبأ” الرسمية، ومواقع قناة “العربية” و”العربية الحدث” إضافة إلى صحيفة “الشرق الأوسط”.

وذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي تعاني أوضاعاً معنوية مهزوزة لعناصرها جراء تعرضها الآونة الأخيرة لضربات موجعة في عدة جبهات من ضمنها مأرب والجوف والساحل الغربي.