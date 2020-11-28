الشيخ سعد الشثري: لايجوز منح الزكاة لأفراد الأسرة أو الوالدين

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري في حديثه لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” إنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأصوله من الآباء والأمهات والأجداد والجدات أو للفروع (الابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن)، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، مبينا أن ذلك ينطبق على الأسباط من جهة البنت.

وأضاف أن على الإنسان أن يتقرب بالنفقة على هؤلاء من حر ماله، مؤكدا أن الله لن يخيِب من ينفق من أمواله على أقاربه، مستشهدا بقوله تعالى (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).