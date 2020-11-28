الهلال يتحدى النصر في نهائي كأس خادم الحرمين للأبطال #الهلال_النصر #النصر_الهلال

يحتضن ملعب “الملك فهد الدولي” بالعاصمة الرياض، اليوم السبت الموافق 28/11/2020، مواجهة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020.

تأهل الهلال للنهائي بعد أن حقق الفوز على أبها 2-0، فيما تأهل النصر على حساب الأهلي 2-1 في الدور نصف النهائي.

المعروف أن الفريقين التقيا بعضهما في الدوري السعودي، حيث تفوق الهلال في الجولة الماضية 2-0، ليحصن نفسه في الصدارة برصيد 13 نقطة.

ويتوقع البعض أن تكون المواجهة الليلة مختلفة، نظراً لإصرار الفريقين على الفوز، فـ”الزعيم” الذي نجح في الوصول إلى اللقاء الختامي، بعدما حقق الانتصار على أبها 2-0 بالدور نصف النهائي، سيدخل هذا اللقاء بكل قوة وشراسة عالية من أجل المكسب.

وحصد الهلال أخر لقب له بالكأس عام 2016-2017، ومنذ هذا التاريخ حتى الأن لم يعود إلى اعتلاء منصات التتويج، وهذا سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة للقتال بكل قوة، من أجل التركيز لتحقيق الانتصار، والعودة إلى منصات التتويج من جديد والاستمرار في حصد البطولات.

ونال “الزعيم” لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 8 مرات في تاريخه، ويتمنى بأن تعود التاسعة إلى خزائن النادي لكتابة مجد جديد للزعيم.

ويمر النصر في أسوء لحظاته هذا الموسم فهو يعاني الويلات، ويقدم مستوى سيء للغاية أبقى الفريق في دوامه المعاناة ببطولة الدوري السعودي، ولكن على صعيد الكأس نجح بعبور عقبة الأهلي بصعوبة وتفوق عليه 2-1.

وعلى الصعيد المحلي يتواجد “العالمي” في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 4 مواجهات خاضهما حتى الأن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدرك النصر صعوبة المواجهة، ولكن نجح قبل ذلك من التتويج بالبطولة على حساب الهلال مرتين، ونفس السيناريو تكرر مع “الزعيم”، وهذا يعطي الفريق دفعة معنوية وأمل كبير لتقديم أفضل ما لديه.

وحصد النصر كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات في تاريخه، كانت أخر تتويج له عام 1990، وحتى الأن لم يدخل الكأس خزائن النادي، ويأمل بأن تكون عام 2020 خاتمة خير عليه.