روسيا: نتوقع تخلي “بايدن” عن صفقة القرن

توقع مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، تخلي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن صفقة القرن بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وبحسب قناة i24 الإسرائيلية قال بوغدانوف إن “صفقة القرن كانت غير مقبولة على الإطلاق من أحد جانبي الصراع، ولذلك، إذا كانت هناك محاولة لفرض مواقف دولة على دولة أخرى، فلن يؤدي ذلك إلى حل نزيه وعادل ومقبول للصراع”.

وأكد ميخائيل أن بايدن قد يفكر في التخلي عن صفقة القرن، قائلاً: “هناك أساس قانوني دولي للحل – حل يقوم على التعايش السلمي بين الدولتين”.