الأرجنتين: مداهمة منازل أشخاص التقطوا “سيلفي” مع جثمان مارادونا

داهمت الشرطة الأرجنتينية منازل تعود إلى ثلاثة أشخاص، التقطوا صوراً مع جثمان أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، داخل مقر تابع لواحدة من الشركات الكبرى لدفن الموتى في الأرجنتين.

جرت المداهمات بواسطة الشرطة، برفقة عناصر من نيابة العاصمة بوينوس أيرس، بشكل متزامن، وتم فيها مصادرة 3 هواتف محمولة، وجهاز كمبيوتر “لاب توب”، ووحدة تخزين “يو إس بي”، وقمصان كانوا يرتدونها أثناء التقاط الصور.

وتم استدعاء الأفراد الثلاثة للاستجواب من قبل مكتب المدعي العام، لكن لم يتم القبض عليهم لأن الجرائم المحتملة التي ارتكبت ليست جنائية.

وسيواجه الثلاثة بشكل مبدئي تهمة “انتهاك محتمل لحرمة جثمان متوفي”، و”انتهاك حقوق شخصية للغاية”، بالتقاط صور لجثمان مارادونا داخل مقر “Sepelios Pinier” الأشهر بالأرجنتين في تجهيز وتشييع الموتى.

يشار إلى أن الثلاثة كانوا يعملون في الشركة، وتم تكليفهم بالاعتناء بجثمان نجم كرة القدم، الذي توفي عن 60 عاماً، إثر تعرضه لسكتة قلبية.

وتلقى أحد هؤلاء الأشخاص ويدعى كلاوديو (48 عاماً)، تهديدات عديدة عبر الهاتف من جانب مجموعة من مشجعي نادي “أرخنتيونس جونيوز” الذي كان يلعب مارادونا في صفوفه.

وقدم كلاوديو اعتذاراً عن التقاط هذه الصور، ويظهر في أحدها إلى جانب ابنه البالغ من العمر 18 عاماً.