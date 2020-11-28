انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 عند 188.52 ريال

اخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، في السوق السعودي، في ظل الانهيار لسعر المعدن الأصفر عالميا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، إلى 215.45 ريال (57.45 دولار) مقابل 218.10 ريال (58.16 دولار)، أمس.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة إلى 188.52 ريال (50.27 دولار) مقابل 190.84 ريال (50.89 دولار)، الجمعة.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى 161.59 ريال (43.09 دولار) مقابل 163.58 ريال (43.62 دولار)، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة، 125.68 ريال (33.51 دولار) مقابل 127.23 ريال (33.93 دولار)، أمس.