لكبح انتشار كورونا.. “الصحة العالمية”: 70 % من سكان العالم بحاجة إلى تحصين

قالت كاثرين أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة افتراضية، إن “المنظمة” لا تستطيع أن تحدد العدد الدقيق لنسبة السكان الذين يحتاجون إلى التحصين، لافتا أن الإجابة على ذلك يأتي من دراسات النماذج”.

وأوضحت: “دراسات النماذج هذه في ظل ظروف متنوعة خلصت إلى أن حوالي 60 إلى 70% من السكان يحتاجون إلى أن يكونوا محصنين، ويفترض أن يكون ذلك من أجل تحقيق خفض أو وقف لانتقال الفيروس”، وذلك مرهون على ما سيكون عليه أداء اللقاحات”.

ووفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة جونز هوبكنز، تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم عتبة الـ61 مليونا، فيما تخطى عدد الوفيات 1.4 مليون،