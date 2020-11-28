في أول زيارة له.. “السيسي” يصل جوبا جنوب السودان

في زيارة تعد الأولى من نوعها، وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مطار جوبا الدولي في زيارة رسمية لجنوب السودان؛ حيث يلتقي خلالها رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.

وتتناول القمة الثنائية، مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية – الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.