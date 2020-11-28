انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر بنسبة 39.6%

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي بنسبة 39.6% على أساس سنوي وصولاً إلى 7 مليارات ريال، بينما إرتفع بنسبة 9.5% قياساً بشهر سبتمبر / أيلول الذي سبقه.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط و الإحصاء القطري حول إحصاءات التجارة الخارجية لقطر لشهر أكتوبر الماضي تراجع إجمالي قيمة الصادرات بنسبة 23.5 % على أساس سنوي الى نحو 15.3 مليار ريال، بضغط من انخفاض انخفاض قيمة صادرات “غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الاخرى بنسبة 18% الى 9.7 مليار ريال.

وسجلت الواردات السلعية لقطر –وفقاً للتقرير– إنخفاضا في أكتوبر بنسبة 1% على أساس سنوي الى 8.3 مليار ريال، فيما صعدت بنسبة 18.3% قياساً بالشهر الذي سبقه.

وتصدرت الهند دول المقصد للصادرات القطرية الشهر الماضي بقيمة 2.6 مليار ريال، و بما يمثل 16.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة دول المنشأ الرئيسية بقيمة واردات وصلت الى 1.2 مليار ريال ، و بما نسبته 14.7% من إجمالي فاتورة الوادرات.