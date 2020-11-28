بسبب ملشليات السراج.. أزمة وقود حادة في طرابلس

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان لها، إن سائقيها نظموا اعتصامًا عن العمل، بسبب تكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود.

وطالبت “البريقة لتسويق النفط” الجهات الأمنية والضبطية المعنية والمختصة بتحمل مسئولياتها وتوفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته.

وقالت الشركة إن الوقود “متوفر” لكنها أغلقت المحطات بسبب الاعتداء على سائقيها.

جاء ذلك، بعد الاعتداء على أحد السائقين منذ أيام من قبل مجموعة مسلحة تابعة للسراج.

حيث أن عناصر مسلحة اقتادت السائق المذكور إلى خارج الحدود الإدارية لبلدية غريان وتمكنت من سرقة شاحنة الوقود.

وهاجمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيات السراج، شاحنة نقل قود في طريق المطار بطرابلس، واعتدت على السائق وسرقت سيارته، ما أدى إلى تنظيم سائقي شاحنات نقل الوقود التابعين لشركة البريقة لتسويق النقط، إضرابًا عن العمل، لحين وضع حد لتلك الممارسات “الإجرامية”.