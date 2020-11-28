“تعدٍ على حقوق الإنسان”.. قطر تدين اغتيال العالم النووي الإيراني

أدانت قطر، اليوم (السبت)، اغتيال العالم محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية في هجوم مسلح، معتبراً أن ذلك يعدّ تعدياً جليّاً على حقوق الإنسان.

وأعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عن تعازي دولة قطر للحكومة والشعب الإيراني، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات لن تسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

ودعا وزير الخارجية القطري إلى ضبط النفس والسعي إلى إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة.

من ناحيته، ثمّن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف موقف دولة قطر حكومة وشعباً، مؤكداً على متانة العلاقات بين البلدين.