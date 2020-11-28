آخر تطورات #كورونا عالميا.. المجر تتجاوز 200 ألف إصابة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت المجر، اليوم السبت 28 نوفمبر، 6268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما جعل البلاد تكسر حاجز المائتي ألف إصابة بالفيروس التاجي.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في المجر إلى 204 آلاف و708 حالات إصابة، من بينها 4516 حالة وفاة بمرض “كوفيد-19″، بنسبة وفيات بلغت 2.2%.

وتحتل المجر حاليًا المرتبة التاسعة والثلاثين عالميًا، على سلم الترتيب العام لتفشي وباء كورونا، وتأتي خلف الأردن وأمام الإكوادور.