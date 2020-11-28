الهلال يتوج بكأس الملك للمرة التاسعة بالفوز على #النصر بهدفين #الهلال_النصر_كاس_الملك

توج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2020، على حساب غريمه التقليدي النصر، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

تقدم فريق الهلال على نظيره النصر، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت الدقيقة 71 من زمن المباراة، تسجيل اللاعب أيمن يحيى هدفًا رائعًا، بعدما تسلم تمريرة رائعة من علي الحسن، ثم قام بمراوغة ياسر الشهراني ومحمد البليهي مدافعا الهلال، ليسدد الكرة أرضية قوية على يسار الوطيان.