جيوفينكو وغوميز: الفوز على النصر كان صعباً للغاية

أعرب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيبستيان جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز، عن سعادتهما بالفوز على النصر 2-1 يوم أمس السبت، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وأكدا على أن الفوز بالمباراة لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وقال سيبستيان جيوفينكو في تصريحات لقناة السعودية الرياضية عقب المباراة: مثل هذه المباريات لا تعترف بالأداء، وعليك فقط البحث عن الفوز وهو ما استطعنا تحقيقه.

وأضاف جيوفينكو أن المباراة كانت صعبة للغاية وأمام منافس قوي يملك عناصر مميزة للغاية ولكن زملائه كانوا على قدر المسؤولية واستطاعوا تحقيق فوز مستحق.

وقال بافيتيمبي غوميز إن المباراة كانت صعبة للغاية وأمام فريق كبير بحجم النصر.

وأضاف غوميز أن مثل هذه المباريات تتطلب الشخصية القوية في الملعب والبحث عن الإيجابية على المرمى.

وأكد غوميز أن الهلال كان أفضل خلال الشوط الأول وسجل هدفين فيما نجح النصر في السيطرة على الشوط الثاني.