شاهد التفاصيل: أكثر من 60 وظيفة في تخصصي الملك فيصل

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر بوابة التوظيف في موقعه الإلكتروني عن توفر أكثر من 60 وظيفة شاغرة في الرياض وجدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

محلل تطبيقات-استشاري مساعد التخدير-استشاري مساعد التخدير-استشاري مساعد-جراحة الفم والوجه والفكين-مساعد مدير الاسكان للتشغيل الميدان-مندوب مشتريات-اخصائي تقنية قلب و أوعية دموية-استشاري طب الطوارئ.

استشاري أورام-استشاري جراحة عظام-استشاري كلى أطفال-استشاري أمراض معدية-

استشاري طب أجنة-محلل تحليلات البيانات-فني الحالات الطارئة-فني الحالات الطارئة-

أخصائي طب طوارئ.

سكرتير أول-سكرتير أول-سكرتير ثاني-مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف-محلل الشؤون الدولية-مدرس لغة-مساعد صيانة-مدير قسم, الرعايه الصيدلانيه-محرر الشئون الاعلامية.

فني مختبر طبي-مساعد الرعاية الدوائية-مراسل-فني أول , إمداد غرف العمليات-فني ثاني, امداد غرف العمليات-مساعد رعاية مرضى-صيدلاني أول-صيدلاني أول.

صيدلاني أول-صيدلاني ثاني-صيدلاني ثاني-صيدلاني ثاني-صيدلاني ثاني-منسق مشروع ثاني.

QUALITY CONTROL SUPERVISOR- منسق جودة ونوعية -موظف استقبال-عالم أبحاث-

كبير أخصائيي تروية قلبية-طبيب متخصص-طبيب متخصص-ممرض أول-ممرض أول-ممرض أول-ممرض أول-ممرض ثالث-ممرض ثالث-ممرض ثالث-ممرض ثالث-ممرض ثالث-مشرف المغسلة-مساعد فني-فني مواد معقمة/مستودعات طبية -فني اول رعاية صحية افتراضية-

مساعد مخازن.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الرابط:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist