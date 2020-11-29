كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 62 مليونا و573 ألفا و188 إصابة

كشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كوفيد-19، زيادة حصيلة الإصابات إلى 62 مليونا و573 ألفا و188 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات بالوباء إلى مليون و458 ألفا و305، وبلغ عدد حالات الشفاء 43 مليونا و193 ألفا و992 حالة، الأحد

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.