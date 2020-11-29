“سبيماكو” توقع مذكرة تفاهم مع “كيورفاك” الألمانية لتوفير لقاح لفيروس كورونا في المملكة

وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيورفاك الألمانية الرائدة في البحوث الطبية الحيوية، لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المذكرة ستقوم شركة سبيماكو الدوائية بموجبها بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثمّ الاتفاق النهائي على البنود التجارية».

وأكّد الدكتور محمد بن سلطان السلطان الرئيس التنفيذي لشركة «سبيماكو الدوائية» أنَّ المذكرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين؛ لمواجهة جائحة كورونا المستجد، واستمرارًا في تحقيق استراتيجية الشركة نحو تحقيق الأمن الدوائي في المملكة.

وأشار إلى أنَّ شركة كيورفاك، الألمانية أجرت دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجل إلى وكالة الأدوية الأوروبية خلال الربع الأول من عام 2021، طبقًا للخطة الموضوعة من قبل الشركة ويتميز اللقاح بظروفه التخزينية الروتينية (8 – 2 ) درجة مئوية مما يسهل عملية النقل والتخزين.