جامعة بيشة تعلن ضوابط الاختبارات النهائية

أعلنت جامعة بيشة ضوابط الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1442هـ، والتي ستكون عن بعد للمقررات النظرية وحضوريًا للمقررات العملية والسريرية والتدريبية بحسب ما اعتمده رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وكالة الشؤون التعليمية أن عملية رصد غياب الطلبة تنتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء 23-4-1442هـ الموافق 8-12-2020م، مبينة أن الطالب الذي يرد اسمه في قوائم الحرمان لا يحق له التقدم للاختبار النهائي، كما أن الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي يتم تسجيله غائباً (غ) في ذلك الاختبار، على أن يعطى اختباراً بديلاً إذا تقدم بعذره لعميد الكلية وتم قبوله حسب لائحة الدراسة والاختبارات بالجامعة.

وأكدت أنه سيتم تطبيق مبدأ التباعد بين المقاعد حسب الضوابط الصحية في الاختبارات الحضورية، وتطبيق نقاط فرز بصري على مداخل المباني التعليمية للتحقق من قياس درجة الحرارة، ولبس الكمامات، وتعقيم الأيدي قبل الدخول للقاعات.

ودعت إلى الحضور لقاعات الاختبار قبل موعد بداية الاختبار بنصف ساعة على الأقل تجنبًا للازدحام.

مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا أو المخالطة وأصحاب الأعذار المقبولة بتمكينها من إجراء اختبار بديل حسب لائحة الدراسة والاختبارات بالجامعة، بعد تقديم الأعذار وإثبات الإصابة أو المخالطة من خلال التطبيقات الصحية المعتمدة.