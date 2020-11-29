السودان تعترف بزيارة وفد إسرائيلي الي الخرطوم وتكشف التفاصيل

أكد المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، اليوم الأحد، أن وفدا إسرائيليا زار الخرطوم مؤخرا.

وقال الفكي لوسائل إعلام سودانية، إن الزيارة التي جرت الأسبوع الماضي “كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة وليست سياسية”، وكشف عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية في السودان.

وأضاف المسؤول السوداني أن اللقاء “ناقش جوانب محددة”، مكتفيا بالقول إن هذه الجوانب “لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي”.

وقال الفكي إن الوفد بدأ زيارته إلى السودان بتفقد منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، حيث التقى بعسكريين، لكن اللقاء “لم يناقش أيا من الجوانب العلاقات السياسية بين البلدين”.