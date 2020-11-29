فلكية جدة : “بدر ربيع الآخر” يزين سماء السعودية… الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان القمر البدر يرصد بعد غروب شمس اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 بسماء الوطن العربي وبعد حلول ظلمة الليل يشاهد نجم الدبران الأحمر بالقرب منه ، وليس ببعيد يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن بسبب ضوء القمر واضاءة المدن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود.

أثناء شروق القمر سيلاحظ انه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى اعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

القمر سوف يتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الأخر من الأرض فان القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر في مطلع مايو أعلى السماء.

نظرا لأن القمر البدر يحدث عندما يقع مباشرة في مقابلة للشمس خلال الشهر فانه يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء الذي تتبعه الشمس من ألان فصاعدا في الأشهر الستة المقبلة، وفي كلا من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية ، فالقمر البدر سيشرق من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماما كما تفعل الشمس ظاهريا في مايو .

لكن في النصف الشمالي القمر البدر لشهر نوفمبر سيحلق عاليا مثل شمس الربيع ولكن في المناطق جنوب خط الاستواء القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادا على موقع الراصد الجغرافي .

بشكل عام يبدو القمر بدرا للعين المجردة لمدة ليلتين إلى ثلاث ليالٍ، ومع ذلك ، يعتبر علميا بدرا مكتمل في لحظة محددة بدقة، عندما يكون بالضبط بزاوية 180 درجة من الشمس وهذا سيحدث يوم الاثنين 30 نوفمبر عند الساعة 12:29 بعد ظهر بتوقيت السعودية ( 09:29 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر، بالتزامن مع خسوف شبة ظل غير مشاهد بسماء الوطن العربي، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف وقبل حدوث الانقلاب الشتوي.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بان تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه “تيخو” اكثر الفوهات اشعاعا وهو وقت مناسب لتصويرها.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.