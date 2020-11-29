قالت هيئة الجمارك، اليوم الأحد، إنها قامت بإتلاف أكثر من 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة عبر 5 خطوات تم اتخاذها، وفقًا لنظام الجمارك الموحد؛ ودعما لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنها عملت على تطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الآلية؛ لتشديد الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، واستحداث أنظمة آلية رقابية جديدة.

وأوضحت الجمارك عملية الإتلاف، مبينة أنها تتم عبر 5 خطوات تبدأ بالمعاينة والتفتيش للسلعة الواردة، وإحالة عينة من الوارد الفعلي إلى الشركات الاستشارية الموجودة بالجمرك ووزارة التجارة بناء على المخاطر (تفسح السلعة حال كانت النتيجة سليمة)، ثم يتم ضبط السلع وحجزها وإشعار المستورد بذلك حال ثبت أنها مغشوشة أو مقلدة.

ويتم إحالة السلع إلى الإدارة القانونية بالهيئة واللجان الجمركية، وفي حال صدور قرار وثبوت القضية يتم التوجيه بالإتلاف، وأخيرا يتم الإتلاف بحضور لجنة فنية وإعداد محضر بذلك.

وأشارت الجمارك، أكثر السلع التي تم إتلافها الأحذية والجوالات والملابس وفلاتر السيارات والإكسسوارات.