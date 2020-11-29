وزير الصحة: لا نزال نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا

علق وزير الصحة، توفيق الربيعة، على تصنيف المملكة ضمن وجهات السفر الأكثر أمانا بالعالم في ظل جائحة كورونا.

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن وزارة الصحة مازالت تحكم سيطرتها على فيروس كورونا في المملكة.

وأضاف الربيعة: “نشهد نزولاً في عدد الاصابات، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ثم وعي والتزام المجتمع”.

وأكد الوزير، على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة.

وتم تصنيف السعودية ضمن 6 دول مصنفة كوجهات آمنة للسفر خلال جائحة كورونا من خلال موقع “ويقو ترافل”، عبر تصنيف اعتمد على معايير دول الاتحاد الأوربي المشتركة لتنسيق القيود على السفر.

وسجلت السعودية 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 356.91 ألف إصابة منذ تفشي الجائحة في مارس/ آذار 2020.