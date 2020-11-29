آخر تطورات #كورونا عالميا.. الجائحة في اليابان.. عدد الحالات الخطيرة والحرجة يبلغ ذروته

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في اليابان 465، وهو أكبر عدد في البلاد منذ بدء انتشار عدوى كورونا فيها، حسبما أوردت قناة NHK.

وكشفت القناة، اليوم الأحد، أن 2058 حالة إصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة. أما إجمالي عدد المصابين في البلاد، منذ بداية الجائحة فبلغ 148272 حالة، وضمنها 712 مصابا كانوا على متن سفينة Diamond Princess التي كانت ترسو في حجر صحي قبالة مدينة يوكوهاما في فبراير الماضي.