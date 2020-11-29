بمشاركة 256 فريقا.. انطلاق بطولة الباحة للبلوت “عيش التحدي” (صور)

انطلقت اليوم، منافسات بطولة الباحة للبلوت “عيش التحدي”، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التي ينظمها مجلس شباب منطقة الباحة، بالتعاون مع وزارة الرياضة وبترخيص من الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية والذهنية وبدعم سخي من الشيخ علي بن عثمان بن حاسن.

تقام البطولة في مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الباحة، وبمشاركة 256 فريقاً توزّع فيها المشاركون وفق الجداول المعدّة لهم، حيث تعد بطولة الباحة للبلوت الحدث الأكبر والأول من نوعه على مستوى المنطقة الجنوبية وبجوائز تفوق الـ 100.000 ريال.

يذكر أن لعبة البلوت تحظى بشعبية جارفة بين أوساط الشباب على وجه التحديد، وتعتبر اللعبة الأولى في المجالس والاستراحات، حيث تحتل المرتبة الأولى بين ألعاب الورقة الأخرى، ويقضي الشباب السعودي في مختلف مناطق المملكة غالبية وقته في لعبها التي تعتمد على قوانين متنوعة لكنها تختلف بشكل طفيف بين مجتمع وآخر.

وتخضع اللعبة لعدد من القوانين بداية من وجود أربعة لاعبين مقسمين على فريقين، وهو الشرط الأساسي لبداية اللعبة وتكون بنظامين هما “الصن” و”الحكم” والأول أقوى من الثاني

وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران، أن هذه البطولة تُنفذ من مجلس شباب منطقة الباحة والتي يعمل على تنظيمها أكثر من 50 شابا وشابة من شباب المنطقة، والتي تستهدف فئة الرجال لشعبيتها الملحوظة على وجه التحديد، حيث تم رصد جوائز تجاوزت الـ 100.000 ألف ريال للمشاركين كافة، حيث لا يوجد خاسر في هذه البطولة مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام لبرامج المجلس، ولسعادة وكيل الإمارة عبدالمنعم بن ياسين الشهري على متابعته لأعمال المجلس وللداعمين والرعاة المميزين والمشاركين.