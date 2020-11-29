توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة 15/ 4/ 1442 الموافق 30/ 11/ 2020.

وقالت إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل الجنوبية منها.

وشملت التوقعات، أن تعاود الفرصة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، ومرتفعات المدينة المنورة.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة.