عمومية الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي الترياثلون” تعتمد عضوية الاتحاد السعودي للعبة

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباق الثلاثي “الترياثلون”، خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم، عبر الاتصال المرئي، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي “الترياثلون”.

ورفع الأمير فهد بن جلوي خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على دعمهما غير المحدود للقطاع الرياضي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وهو ما أثمر عن زيادة عدد الاتحادات الرياضية إلى 64 اتحاداً خلال العام الحالي.

يُذكر أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية أصدرت قراراً بإنشاء الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي “الترياثلون” نهاية عام 2017م، التي تُعد أحد الألعاب الأولمبية منذ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “سيدني 2000″، حيث يبدأ السباق بالسباحة ثم ركوب الدراجات الهوائية، وينتهي بالجري، وهناك عدة أنواع للعبة، منها الشتوي الذي يشمل التزلج على الجليد، والجبلي الذي لا يحتوي على السباحة.