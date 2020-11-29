القضاء الكويتي يقرر مصير إعلامية من أصل مصري متهمة بالإساءة إلى الجيش

قضت محكمة كويتية ببراءة مذيعة من تهمة الإساءة إلى الجيش الكويتي، على خلفية اقتراحها طلب المساندة من الجيش المصري للبلد الخليجي إثر جائحة كورونا.

وأسندت المحكمة قرارها ببراءة المذيعة إلى أن “طلبها المساندة من الجيش المصري لم يكن القصد منه الإساءة أو الانتقاص من الجيش الكويتي وكفاءته، ولا يعني ذلك قصورا بأداء العمل وأن ما كتبته يعتبر من النقد المباح”.

ولم يورد الحساب الأمني الكويتي اسم المذيعة المقصودة أو أي تفاصيل أخرى بشأن القضية.

وكانت مذيعة وسيدة أعمال كويتية من أصول مصرية تدعى داليا بدران، قد أثارت قبل أشهر استياء الكويتيين إثر تصريحات منسوبة لها اعتبرت “مثيرة للفتنة وتهدد الأمن العام في البلاد”.

ودعت المذيعة في تغريدة آنذاك “برحيل الجيش الأمريكي واستبداله بالجيش المصري لحماية البلاد ممن وصفتهم بأعداء الداخل والخارج”.

وعلى وقع هذه التصريحات، تم حجز المذيعة لمدة يومين في أبريل الماضي، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بكفالة ألف دينار (3,300 دولار)، عقب تحقيق النيابة العامة معها على خلفية شكوى وزارة الداخلية ضدها.