البحرين تدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة الدريهمي اليمنية

أدانت البحرين هجوم مليشيا الحوثي الذي استهدف منطقة الدريهمي اليمنية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة التي تتنافى مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية تبرهن على إصرار الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة العنف والإرهاب وعرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار، معربة عن تعازي مملكة البحرين لذوي الضحايا والشعب اليمني الشقيق، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.