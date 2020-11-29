السومة يكشف عن أفضل هدف في مسيرته #الاهلي_الفيصلي

بات النجم السوري عمر السومة هداف النادي الأهلي على بعد هدف واحد من رقم مميز في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل السومة هدفا في مباراة الأهلي مع الفيصلي، لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي، اليوم.

وعلق بعد المباراة قائلا: “شرف لي أن أكون هداف أفضل دوري في قارة آسيا .. وهدف الباكوورد في الاتحاد هو الأفضل في مسيرتي”.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، قال السومة:”الحمد الله على الفوز، ثلاث نقاط مهمة لنا في مشوارنا، وشرف لي أن أكون هداف لأقوى دوري في آسيا والوطن العربي”.

وأضاف:”انا فخور بنفسي وبأهلي، ومازال أمامي الوقت لتحطيم الأرقام، وأتمنى أن أسير على نفس النهج”.