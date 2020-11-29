تستمر حتى الخميس.. توقعات بهطول أمطار على المملكة بدءا من الغد.. والدفاع المدني يحذر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس يوم غد الاثنين، أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة.

وحذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس 1442/4/18 هـ، وذلك وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح الدفاع المدني أن أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية وهي مناطق: ( الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية ) وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُتوقَّع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة (المدينة المنورة والجوف ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

وهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من الطرقات والمنتزهات والمواقع بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدداً من منتزهات المنطقة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.