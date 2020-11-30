أسوأ يوم في أستراليا: 54 حريقاً بعد ارتفاع درجات الحرارة

اجتاح 54 حريقاً الغابات عبر ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية اليوم الإثنين بعد ارتفاع قياسي فى درجة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال بيتر مكينتنى نائب مفوض جهاز مكافحة الحرائق بالولاية، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الاسترالية إنه لم يتم احتواء سوى ثلاث حرائق، معرباً عن ثقته باحتواء الحرائق اليوم حيث تتحسن ظروف الطقس.

وفاقمت سرعة الرياح التي بلغت مئة كيلومترا فى الساعة من انتشار الحرائق.

وسجلت درجة الحرارة في سيدني مساء يوم السبت أقصى ارتفاع لها فى شهر نوفمبر ولم تقل عن 4ر25 درجة مئوية بمركز الأرصاد الكائن بالحى التجارى المركزي.

ووصفت السلطات يوم الأحد بأنه “أسوأ يوم” بالنسبة للحرائق منذ موسم حرائق الغابات الكارثي 2020-2019.