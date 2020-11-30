هيئة النقل تعلن دخول لائحة نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع حيز النفاذ

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، عن دخول اللائحة المنظمة لنشاط توجيه المركبات لنقل البضائع حيز النفاذ.

ونوهت هيئة النقل العام، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بأنه يترتب على ذلك ضرورة حصول المنشآت التي تمارس نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع أو توصيل الطلبات أو الطرود عبر التطبيقات على ترخيص من قبل الهيئة لممارسة النشاط.

وأشارت الهيئة العامة للنقل، بأن الترخيص متاح عبر بوابة “نقل”.

وأعلنت الهيئة، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن تفاصيل لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، لتنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مبينة أنها تهدف إلى تعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب السعودي.

وبينت اللائحة، وفق المادة الثانية، أنه لا يجوز ممارسة نشاط النقل دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه، وألا تسري أحكام اللائحة على أنواع البضائع التي تحددها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة.

ويقتصر الترخيص لممارسة النشاط، بحسب المادة الرابعة، على المنشآت فقط، وألا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يلتزم به المرخص له لممارسة نشاط نقل البضائع بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة على السائق أو المركبة والناقل وفقاً للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعمول بها في المملكة.

ويجوز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق المادة السابعة، إلى متنازل آخر وفق ضوابط، أبرزها موافقة الهيئة وسريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل وأن يكون الترخيص ساري المفعول.

وأعلنت الهيئة العامة للنقل، في 17 سبتمبر/ أيلول 2020، عن بدء صرف الدفعة الثانية من مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات.

وتهدف المبادرة إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل، الذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط؛ نتيجة الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.