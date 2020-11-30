جامعة الأمير سطام تعلن آلية اختبارات الفصل الأول للطلاب والطالبات

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، آلية وإجراءات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي التي ستكون “عن بُعد” في معظم الكليات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري، أن اختبارات الطلاب والطالبات للفصل الأول ستكون “عن بعد” باستثناء بعض الكليات التي ترى أهمية حضور الطلاب والطالبات للاختبارات في بعض مقرراتها وهي كلية الطب، وكلية طب الأسنان وستكون جميع الاختبارات حضورية باستثناء متطلبات الجامعة التي تقام عن بُعد، إضافة إلى كليات الهندسة، وكلية السنة التحضيرية حيث ستكون بعض المقررات المختارة من القسم الأكاديمي بالإضافة إلى المقررات ذات الطبيعة العملية اختباراتها حضورية فقط.