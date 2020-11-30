بايدن يتولى إعادة بناء الدبلوماسية الأمريكية

من المقرر أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في يناير المقبل، مسؤولية وزارة تنفيذية تركت في حالة يرثى لها، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن الناحية العملية، تعرضت كل المؤسسات الاتحادية المهمة طيلة أربعة أعوام لانتهاكات المتواصلة من جانب سلفه، لكن أكثرها تضرراً كان وزارة الخارجية، فقد أضر الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالدبلوماسية الأمريكية قولاً وفعلاً، كما ألحق وزيرا خارجيته ريكس تيلرسون، ثم مايك بومبيو أضراراً كبيرة بالوزارة.

وأدى عداءهما الصريح للمحنكين في الشؤون الخارجية، إلى رحيل الموهوبين، ما ترك أدواراً مهمة إما شاغرة، أو ما هو أسوأ من ذلك، تولي معينين سياسيين غير مؤهلين، أمرها.

ونتيجة لذلك، انهارت الروح المعنوية في الوزارة، ومكانتها في الخارج، وكشف في العام الماضي، تسجيل للسفير الكولومبي في واشنطن يعرب فيه عن حزنه لأن “الخارجية الأمريكية، التي اعتادت أن تكون مهمة من قبل، دمرت، ولم تعد موجودة”.

وربما كان يتحدث نيابة عن حلفاء أمريكا وأعدائها على حد سواء، حسب بلومبرغ، كما عجل ترامب الوتيرة، وهو ما كان واضحاً بالفعل أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في إدارة السياسة الخارجية من داخل البيت الأبيض.

وغالباً ما كان ميله إلى بناء العلاقات الخارجية على أساس شخصي، يترك الدبلوماسيين أمام مهمة مستحيلة تتمثل في الموازنة بين شغف الرئيس بالأقوياء من أمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذين يتبادرون إلى الذهن على الفور، وبين دائرة المصالح الأمريكية.

وعلى بايدن الآن إصلاح كل ذلك، ولقيادة جهود الإصلاح، اختار بايدن أنتوني بلينكين، النائب السابق لوزير الخارجية، لمنصب وزير الخارجية، ويشار إلى أن لبلينكين، بوصفه دبلوماسياً محترفاً، معرفة بما يحتاج إلى الإصلاح، ويتمتع بمصداقية بين نظرائه المتخصصين.

ومن سيكون مفيداً أيضاً أن جيك سوليفان الذي رشحه بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي وليندا توماس غرينفيلد التي رشحها مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، شغلا أيضاً مناصب عليا في وزارة الخارجية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعد تلك خيارات واعدة، لكن على الرئيس المنتخب أيضاً التغلب على ميله لشخصنة الشؤون الخارجية، وبصفته عضواً لفترة طويلة في مؤسسة السياسة الخارجية لواشنطن، سناتوراً ونائباً لأوباما، فإن لبايدن أكثر من مجرد معرفة عابرة بالكثير من قادة العالم، وغالباً ما يستشهد بالصداقات القديمة عندما توجه إليه الأسئلة عن كيفية تعامله مع التحديات الدبلوماسية العسيرة.

وترى بلومبرغ أن من الممكن خدمة أمريكا بصورة أفضل بإعادة العلاقات الخارجية إلى عالم المؤسسات بدل الأفراد.

وعلى بايدن إعادة توازن القيادة في الوزارة، فيشغل دبلوماسيون محترفون أغلب المناصب التي يقرها مجلس الشيوخ، كما عليه أن يقلل من عدد مناصب السفراء من الموالين للحكومة وجامعي التبرعات.

كما سيستغرق تقليص حجم العاملين في مجلس الأمن القومي، وقتاً طويلاً لاستعادة دور وزارة الخارجية في السياسة الخارجية، كما أن خبرة فريق بايدن تمنحها المصداقية لتنفيذ إصلاحات السلك الدبلوماسي المطلوبة.

وستتطلب استعادة مصداقية وقيادة الولايات المتحدة للشؤون الدولية، من دبلوماسييها أن يكونوا متقنين للقضايا ذات الأهمية العالمية المهملة حتى الآن، مثل تغير المناخ، والاستعدادات لمواجهة الأوبئة، والتفاوت الاقتصادي، كما هو الحال في الأمور ذات الأهمية الاستراتيجية التقليدية لواشنطن.

وعلى الإدارة الجديدة أن تتعاون مع الكونغرس لوضع سياسات لجذب سلك دبلوماسي أكثر تنوعاً وتمتعاً بالذكاء الرقمي يعتمد على النطاق الكامل للمواهب في الدولة.

ومن الممكن أن يشمل ذلك تسهيل عمل المهنيين في منتصف حياتهم الوظيفية من القطاع الخاص، في الخارج، وتشجيع الدبلوماسيين على قضاء وقت للعمل خارج الحكومة.

وكانت وعود حملة بايدن من أجل “إعادة البناء بشكل أفضل”، موجهة إلى الاقتصاد، إلا أن لديه فرصة لتطبيق الأمر على الدبلوماسية الأمريكية، وهي فرصة لا يجب أن يضيعها.