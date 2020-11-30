رسميا.. إقالة مدرب منتخب الإمارات

أنهى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الإثنين، العلاقة رسمياً مع مدرب المنتخب الأول خورخي بينتو.

وقال بينتو خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد، بحضور النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، يوسف حسين السهلاوي: “لم يكن هناك أي تدخل في عملي، لكنني واجهت بعض الظروف التي أجبرتني على أن أغير من طريقتي”.

وأضاف: “الوقت كان ضيقاً ونحن نتفهم ذلك، وحتى تبني منتخباً قوياً جديداً تحتاج لوقت أطول للقيام بتلك المهمة”.

وتابع: “أتفهم الظروف الحالية، وكنت أحتاج فرصة أكبر للوصول مع المنتخب إلى ما أتمناه”.

وأوضح: “لن أرحل من أجل تدريب منتخب كولومبيا، أحب تطبيق طريقة عملي من أجل الوصول إلى المستوى الذي أريده، وجدت اختلافاً في وجهات النظر، لذلك لم أستطع استكمال المسيرة”.

ومن جهة أخرى قال يوسف حسين: “كان بالإمكان استمرار المدرب حتى نتجنب غضبة الشارع الرياضي، لكننا أردنا أن نتخذ قراراً سريعاً حتى لا يتأثر المنتخب وفضلنا “المصلحة العامة”.

وزاد: “كانت هناك صعوبة في الاستمرار لأن العلاقة لم تكن جيدة بين المدرب واللاعبين”.

وتابع: “نتحمل المسؤولية في قرار إنهاء العلاقة مع بينتو، ونتمنى من الشارع الرياضي تقبل الأمر، لأننا نعمل من أجل مصلحة المنتخب فقط”.

أعترف بأننا لم نوفق في التعاقد معه ربما لم تكن حساباتنا دقيقة وكان لابد من تصحيح المسار