بايدين يرشح “جانيت يلين” لمنصب وزيرة الخزانة

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الاثنين عن أسماء مرشحين لشغل بضعة مناصب اقتصادية بارزة، من بينهم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين التي رشحها لمنصب وزير الخزانة.

وأعلن بايدن عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه أن كبح الضربات الموجعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للعمال والشركات.

ورشح الرئيس المنتخب يلين، التي كانت أول إمرأة ترأس البنك المركزي الأمريكي، لمنصب وزير الخزانة وأديوالي أدييمو الذي سيكون أول نائب أسود لوزير الخزانة.

ورشح أيضا نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.