طالبان تعزي إيران في الدوحة

زار وفد من المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية،اليوم، السفير الإيراني في الدوحة بمقر السفارة الإيرانية بقطر

وفي تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، اليوم الإثنين، كتبت سفارة إيران لدى قطر، “قام وفد من المكتب السياسي لطالبان بزيارة السفارة الإيرانية بالدوحة لتقديم واجب العزاء بمناسبة اغتيال العالم فخري زاده، والترحيب بحميد دهقاني في الدوحة سفيرا جديدا لإيران، متمنيا له التوفيق في مهامه”.

وتوجه حميد دهقاني الأسبوع الماضي إلى الدوحة لبدء مهامه سفيرا جديدا لإيران لدى قطر.

يذكر، ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زاده، اغتيل عصر الجمعة أثر هجوم مسلح على سيارته في ضواحي طهران.