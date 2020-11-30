«فايزر».. بدء عمليات نقل لقاح كورونا من بلجيكا إلى شيكاغو

انطلقت أولى عمليات الشحن الكبيرة للقاح فيروس كورونا المستجد، الذي أنتجته شركة «فايزر» الأمريكية بالتعاون مع «بيونتك» الألمانية؛ حيث نقلت الدفعة الأولى من اللقاحات من بروكسل في بلجيكا إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، على متن رحلة طيران تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز».

وكشفت وسائل إعلام عن أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن كمية اللقاحات التي وصلت إلى شيكاغو، لكن تقارير صحفية تحدثت عن شحنة كبيرة، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

وصممت «فايزر» حاويات شحن خاصة بحجم حقيبة اليد، تحمل حوالي 9 كيلوجرامات من الجليد الجاف، للحفاظ على اللقاح في درجات حرارة مناسبة.