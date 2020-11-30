تغريم آبل 10 ملايين يورو بسبب عمليات تضليل للعملاء

أصدرت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية AGCM غرامة بحق شركة الإلكترونيات “آبل” تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو، بسبب “خداعها للعملاء” على حد تعبير الهيئة.

ووجهت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية اتهاما لشركة “آبل” بسبب ما أسمته ممارسات تجارية غير عادلة، وغرمتها بمبلغ 10 ملايين يورو، مشيرة إلى أن “آبل” قامت بتضليل العملاء بشأن بعض أجهزة iPhone.

وأضافت الهيئة، أن شركة “آبل” لم توضح أن الأجهزة تكون مقاومة للماء فقط في ظل ظروف معينة، وأن العوامل التي تجعل الأجهزة مقاومة للماء هي اختبارات معملية خاصة للرقابة، وليست الأنشطة اليومية للمستخدمين.

وتم إصدار الغرامة بسبب رفض ممثلي الشركة الأمريكية تزويد العملاء بضمان في حالة حدوث تلف للأجهزة بسبب تسرب السوائل إليها.

وفي سياق متصل، قامت خدمة مكافحة الاحتكار الفرنسية في وقت سابق بفرض غرامة بقيمة 1 مليار يورو على الشركة الأمريكية، بسبب تقويضها المنافسة في السوق.