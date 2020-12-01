تفاصيل: “أوبك+” تؤجل اجتماعها إلى 3 ديسمبر

تغيير موعد اجتماع أوبك+ إلى الثالث من ديسمبر بسبب الحاجة إلى مزيد من المحادثاتتغيير موعد اجتماع أوبك+ إلى الثالث من ديسمبر بسبب الحاجة إلى مزيد من المحادثات

وأرجأت أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا إجراء محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط عام 2021 إلى يوم الخميس.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، أن تحالف أوبك+ سيعقد اجتماعا بعد غد الخميس لإتاحة الوقت لمزيد من المشاورات بين الأعضاء، حول قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ووفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر أمس الإثنين لرويترز، فإنه لا يزال هناك خلافا بين اللاعبين الرئيسيين حول حجم النفط الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.