سلوفينيا ولاتفيا تصنفان حزب الله بجناحيه منظمة إرهابية

أعلنت سلوفينيا ولاتفيا، ميليشيا حزب الله منظمة إرهابية، بجناحيها السياسي والعسكري، بسبب تورطه في تهديد السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل، الإثنين تأكيد سلوفينيا أن حزب الله “منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديدًا للسلام والأمن”.

وقالت الحكومة السلوفينية، إن أنشطة حزب الله متشابكة مع الجريمة المنظمة وسير الأنشطة الإرهابية على نطاق عالمي.

وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بانضمام سلوفينيا إلى قائمة الدول التي صنفت ميليشيا حزب الله منظمة إرهابية، مطالباً الدول الأوروبية الأخرى، بالاقتداء بها.

وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين بقرار لاتفيا تصنيف الحزب منظمة إرهابية، مشيداً بحظرها دخول المنتمين إلى الحزب إليها.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن استمرار “إعلان دول أوروبية وأمريكية لاتينية، ومن مناطق أخرى في العالم، قرارات ضد المنظمة الإرهابية، حزب الله، رسالة قوية إلى الحزب وداعميه في إيران، مفادها بأن يوماً جديداً قد وُلد”.

وأوضح البيان “في هذا اليوم الجديد، لن يتمكن أعضاء حزب الله من العمل من الأراضي الأوروبية، وستنضم بقية دول الاتحاد الأوروبي، إلى هذا القرار بعد سد ثغرة التفريق الوهمي بين الجناحين السياسي والعسكري في الحزب.