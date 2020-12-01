“تداول” تطلق مؤشرات ايبوكس للصكوك وأدوات الدين الحكومية

أعلنت السوق المالية (تداول)، بالتعاون مع شركة “IHS Markit” المتخصصة في مجال المعلومات والحلول المتكاملة، عن تطوير مؤشر “ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي”.

وأوضحت “تداول”، في بيان، أن مؤشر ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية، هو مؤشر معياري واسع النطاق مقوم بالعملة المحلية.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق كذلك سلسلة مؤشرات “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي” والتي تركز على الصكوك الحكومية، وتنقسم هذه إلى مؤشرات استحقاق فرعية.

كما بينت أن مؤشر “ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي” وسلسلة مؤشرات “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي”، سيوفران الشفافية لأداء سوق الصكوك والسندات الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية.

وقالت إنها تعتبر جزءاً من الأدوات الرئيسية لمدراء الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.

كما يمكن لصناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بهذه المؤشرات أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرّف على مختلف أسواق الصكوك والسندات الحكومية السعودية.

ويمكن للمستثمرين شراء وحدات في صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية، بدلاً من شراء صكوك وسندات متعددة.