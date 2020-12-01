“الموارد البشرية” بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق المرحلة السابعة عشر “الأخيرة” من برنامج حماية الأجور للمنشأت التي تتراوح عمالتها من “ا-4” عمال اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حيث يستهدف البرنامج الي تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشأت .

وأكدت الوزارة على صرورة التزام جميع المنشأت ببرنامج حماية الأجور ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.

الجدير بالذكر أنه يمكن للمنشأت معرفة متطلبات البرنامج والإلترام بها وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الاليكتروني أو من خلال زيارة منصة “مدد”