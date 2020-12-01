الاتحاد الأوروبي لتركيا: نراقب تصرفاتكم.. إعلانكم لا يعني لنا شيئاً!

قالت المفوضية الأوروبية، إن التصرفات التركية لا تزال تحت المراقبة، موضحا أنها لن تغير موقفها من تركيا بعد سحب سفينة التنقيب “عروج ريس” من شرق المتوسط إلى ميناء أنطاليا.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، إن “الإعلان التركي لا يعني لبروكسل تغيراً في سياسة أنقرة”.

وأضاف “لا يمكن مراجعة عكسية لسياستنا بناءً على تصرف واحد”، مشيراً إلى أن بروكسل لا تزال تنتظر وتتوقع تغيراً حقيقياً في الموقف التركي، حسب وكالة الأنباء الإيطالية “أكي”.

وأكد المتحدث أن المؤسسات الأوروبية ستراقب التصرفات التركية في انتظار قمة الاتحاد في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري لتقييم الوضع، وتحديد الاتجاه الذي ستسلكه العلاقات بين بروكسل وأنقرة في المستقبل.