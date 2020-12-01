ريال مدريد وشاختار… من سيحسم التأهل في أبطال أوروبا

يستضيف، اليوم الثلاثاء، شاختار دونيتسك الأوكراني، منافسه ريال مدريد الإسباني، على ملعبه دونباس آريناضمن، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ريال مدريد هزيمة من ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الجولة الماضية، ليواصل نتائجه الهزيلة بالمسابقة، ولكن في الأوروبي تمكن الريال من تحقيق الفوز على إنتر ميلان 2-0، ليرفع من معنوياته.

ريال مدريد يقدم مستوى مغاير في دوري الأبطال، ولكن عليه الحذر من لدغات شاختار، لذا سيدخل هذا اللقاء بتركيز عالي من أجل تعويض ما فاته من نتائج هزيلة في الدوري، ومحاولة تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل شاختار دونيتسك المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمى عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها البلجيكى إيدين هازارد، في مباراة ديبورتيفو ألافيس بالجولة العاشرة من “الليغا”.

وأكد ريال مديد أن الفحوصات الطبية التي أجريت لهازارد، أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

في المقابل يقدم شاختار مستوى مقبول في البطولة الأوروبية، ولكن ليس المعهود عليه من قبل جمهوره، فسيحاول أن يعود من جديد إلى مسلسل الانتصارات ويكرر الفوز على الريال كما حصل في مباراة الذهاب التي تفوق على الخصم 3-2.