بـ800 مليون ريال.. “الزراعة” تدشن 30 مشروعا مائيا وبيئيا في عسير

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، وأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في عسير بتكلفة تتجاوز 800 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن هذه المشاريع تهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه.

وأشارت إلى أن المشاريع تهدف كذلك إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل المياه وتوزيعها.

ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي أمس الاثنين، مشروع رفع الطاقة الإنتاجية للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير “أصول”، وهو استثمار إضافي بتكلفة 48 مليون ريال.