وزير الصحة يصدر قرارا بكف أيدي 12 موظفا وإحالتهم للتحقيق

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بكف أيدي 12 موظفًا وإحالتهم للتحقيق.

ورصدت وزارة الصحة، أنها رصدت الموظفين يسجلون مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية، ما يتنافى مع قيم الوزارة التي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة.

وقالت إنه صدر قرار الوزير بكف أيديهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتسجيلهم مواعيد وهمية في بعض المراكز الطبية، وأن الوزارة لن تتغاضى عن أي ممارسات خاطئة مستقبلًا، وسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقدمت الوزارة الشكر الجزيل للعاملين على تعاونهم وأدائهم عملهم بنزاهة وإخلاص.